Mauro: "Centravanti? Il titolare della Nazionale gioca nella Fiorentina, i nostri ragazzi non sono nelle squadre più importanti"
Moise Kean in azione. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Attaccanti non in grande spolvero nel campionato di Serie A. Di questo tema ha parlato a Radio Anch'io Sport, l'ex centrocampista di Juventus, Napoli e Genoa, Massimo Mauro.
“La Juventus si affida a David”
“Non ci sono più gli attaccanti di una volta - ha detto - Pensare che la Juventus si debba affidare a David, che è un discreto giocatore, nulla più, è qualcosa che sembrava impensabile. Ma non mi sembra che le altre squadre abbiano nel centravanti il loro calciatore più forti”.
“Il centravanti titolare della Nazionale gioca nella Fiorentina”
E poi: “Il nostro centravanti titolare nella Nazionale gioca nella Fiorentina (Mauro non nomina Kean ma è lui ndr), Retegui gioca nei paesi arabi. Ci sono difficoltà per i nostri ragazzi ad essere nelle prime tre-quattro squadre, non giocano a grandissimi livelli”.
💬 Commenti (1)