Mauro: "Centravanti? Il titolare della Nazionale gioca nella Fiorentina, i nostri ragazzi non sono nelle squadre più importanti"

Attaccanti non in grande spolvero nel campionato di Serie A. Di questo tema ha parlato a Radio Anch'io Sport, l'ex centrocampista di Juventus, Napoli e Genoa, Massimo Mauro.

“La Juventus si affida a David”

“Non ci sono più gli attaccanti di una volta - ha detto - Pensare che la Juventus si debba affidare a David, che è un discreto giocatore, nulla più, è qualcosa che sembrava impensabile. Ma non mi sembra che le altre squadre abbiano nel centravanti il loro calciatore più forti”.

“Il centravanti titolare della Nazionale gioca nella Fiorentina”

E poi: “Il nostro centravanti titolare nella Nazionale gioca nella Fiorentina (Mauro non nomina Kean ma è lui ndr), Retegui gioca nei paesi arabi. Ci sono difficoltà per i nostri ragazzi ad essere nelle prime tre-quattro squadre, non giocano a grandissimi livelli”.