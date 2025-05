Ottime notizie dall'infermeria: a Udine tornano alcune pedine fondamentali per Palladino. Un ritorno da titolare inaspettato?

Domenica andrà in scena l'ultima partita del campionato della Fiorentina. Contro l'Udinese i viola si giocano un posto in Europa, che potrebbe essere decisivo per convincere i giocatori più importanti di rimanere un'altra stagione a Firenze.

Buone notizie dall'infermeria

Palladino, in un match che potrebbe essere fondamentale anche per il prosieguo della sua esperienza fiorentina, potrebbe contare anche sui giocatori che fino alla settimana scorsa si trovavano fermi ai box; dall'infermeria infatti arrivano notizie più che positive.

I giocatori in via di guarigione

Danilo Cataldi, uscito durante il match di andata contro il Betis per un problema alla coscia, sembra essere totalmente recuperato; tanto che il Corriere dello Sport ipotizza addirittura una possibile maglia da titolare per il mediano ex Lazio. Un altro rientro sarà quello del difensore Pietro Comuzzo. Il giovane classe 2005 è uscito al 39' minuto contro il Bologna, ma sembra essere pronto per ritornare subito fra i convocati, anche se per un posto da titolare deve vedersela con l'esperto Pablo Marì. Anche in attacco Palladino può contare su un rientro importante, quello di Albert Gudmundsson. L'islandese potrebbe tornare a fare coppia con Moise Kean alla Dacia Arena, ma qualora le condizioni fisiche del fantasista ex Genoa non fossero al 100% il tecnico campano potrebbe affidarsi ancora a Beltran.