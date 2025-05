Gudmundsson ci prova, ma è già pronta l'alternativa. Altri due ritorni per Palladino

Ultimo giro di giostra per la Fiorentina in campionato, con i viola che giocheranno in trasferta contro l'Udinese.

Gudmundsson ci prova

Occhi puntati su Gudmundsson; se l'islandese che si è scaldato, ma non è entrato contro il Bologna, non dovesse tornare in piena forma, spazio a Beltran che ha scontato la squalifica.

Due ritorni a disposizione

A disposizione tornano anche Zaniolo e Folorunsho che hanno scontato pure loro i turni di stop infilittigli dal giudice sportivo.

Cataldi out

Per quanto riguarda Cataldi infine, è ancora alle prese con il problema muscolare che ha accusato durante la sfida d'andata contro il Real Betis. Resta valido quanto detto finora, vale a dire che il centrocampista ha finito in anticipo questa stagione.