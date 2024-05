Biraghi raggiunge l’impeccabile Ferrante e nel mirino adesso ci sono altri due Campioni d’Italia viola

Nuovo record per Biraghi

Con il gettone di Cagliari, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha toccato quota 251 presenze in maglia gigliata, agganciando la posizione numero 24 nella graduatoria dei calciatori più presenti nella storia viola. Per il classe ’92 lombardo sono ora così ripartite le presenze con la Fiorentina: 203 in Serie A, 20 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa Italiana, 27 in Conference League.

Agganciato Ferrante ed ecco i prossimi traguardi

Biraghi ha così raggiunto lo storico ex difensore viola Ugo Ferrante, scomparso nel 2004 ad appena 59 anni per un tumore alle tonsille. Ferrante non è mai stato squalificato in tutta la carriera e in maglia viola ha vinto la Coppa Italia 1965-1966, la Mitropa Cup 1966 e soprattutto lo Scudetto, il secondo della storia della Fiorentina, nel 1968-1969. Per lui anche il Torneo di Viareggio nel 1966. Adesso i prossimi obiettivi da raggiungere per Biraghi sono a quota 255 presenze e rispondono ai grandissimi nomi di Armando Segato e Francesco Rosetta, entrambi vincitori dello Scudetto con la Fiorentina nel 1955-1956.