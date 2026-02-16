Jagiellonia-Fiorentina: dove vedere la partita in DIRETTA TV. Una visione solo a pagamento

Giovedì ritorna la Conference League per la Fiorentina che giocherà contro lo Jagiellonia in trasferta. Fischio d'inizio previsto per le 21. La partita è valida per l'andata dei play off che garantiscono l'accesso agli ottavi di finale.

Una sola opzione per vedere Jagiellonia-Fiorentina in TV

La gara non sarà visibile in chiaro perché sarà trasmessa solo da Sky. Visione dunque a pagamento dell'evento. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Fiorentinanews c'è!

Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.