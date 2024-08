La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: ancora un quartetto molto offensivo per Galloppa. Vannucchi tra i pali

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Hellas Verona, gara valida per la seconda giornata del Campionato Primavera 1.

Mister Galloppa schiera tra i pali Vannucchi, mentre in difesa torna a quattro con Trapani, Kouadio, Romani e Balbo. Confermata la coppia in mezzo al campo Ievoli-Harder. Attacco molto offensivo, con la linea a tre Presta-Rubino-Caprini alle spalle della punta Braschi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Trapani, Kouadio, Romani, Balbo; Ievoli, Harder; Presta, Rubino, Caprini; Braschi. All.: Galloppa.

Hellas Verona: Zouaghi, Dalla Riva, Popovic, Nwanege, Agbonifo, Szimonas, Pavanati, Vermesan, De Battisti, Nwachukwu, Luna. All: Sammarco.