Tra Lazio e Napoli finisce a botte. La vincono i partenopei, tre espulsioni in tutto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Partita tesissima all'Olimpico tra Lazio e Napoli, con Massa costretto ad estrarre ben tre cartellini rossi durante il match.
La partita
La gara la vincono i partenopei, grazie a un doppio assist di Politano che serve prima Spinazzola e poi Rrahmani per il 2-0 che resistenza fino alla fine. Ad agevolare la vittoria azzurra il doppio giallo rimediato da Noslin all'81esimo. Animi tesi in campo, con una grave rissa arrivata nel finale: rosso sia per Marusic che Mazzocchi. Lazio decimata in vista della gara contro la Fiorentina. Il Napoli si prende momentaneamente la testa della classifica.
La nuova classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 39, Milan 38, Inter 36, Roma 33, Juventus 33, Como 30, Bologna 26, Atalanta 25, Lazio 24, Sassuolo 23, Udinese 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona 12, Pisa 12, Fiorentina 9.