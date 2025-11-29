Tegola per Spalletti, si ferma Vlahovic: il serbo esce in lacrime dal match contro il Cagliari, si teme un lungo stop

Siamo nell'intervallo della sfida tra Juventus e Cagliari, attualmente ferma sul risultato di 1-2 grazie alla rete di Esposito e alla doppietta in tutta risposta di Yildiz. Ma non è il risultato la vera notizia di questo primo tempo.

Cambio forzato

Infatti, Spalletti ha perso Vlahovic che, attorno al trentesimo minuto, ha lamentato un fastidio muscolare alla coscia immediatamente dopo un tentativo di tiro. Il serbo ha quindi chiesto il cambio, uscendo tra le lacrime, con la maglia a coprire la faccia.

Sensazioni negative

L'entità dell'infortunio verrà chiaramente confermata solo nelle prossime ore, se non giorni: ciò che si può ipotizzare dalla reazione di Vlahovic - che ha anche detto a Spalletti: “Mi sono fatto molto male” - è che non si tratterà di uno stop breve.