La probabile formazione della Fiorentina: Terracciano torna fra i pali, Comuzzo al centro della difesa. Kean ce la farà a partire dall'inizio?

Torna l'appuntamento europeo per la Fiorentina di Palladino, impegnata oggi alle 18:45 contro i greci del Panathinaikos. Ad Atene l'andata degli ottavi di finale di Conference League, con la Viola che è partita con diverse assenze. Colpani, Folorunsho e Adli infatti non hanno recuperato; a differenza di Kean, che torna dopo il duro colpo subito a Verona. Vediamo allora assieme le probabili scelte iniziali di Palladino.

Fra i pali ci sarà Terracciano

In questi giorni si è parlato tanto di Terracciano, portiere di coppa nella League Phase: Palladino ha confermato che toccherà proprio a lui e non a De Gea. Davanti all'italiano, dovremmo vedere ancora una difesa a tre: il migliore contro il Lecce, Pablo Marì, non fa parte della lista UEFA, ecco che Comuzzo dovrebbe prendere il suo posto. Ai suoi lati Pongracic sul centrodestra e Ranieri sul centrosinistra. Fatta la difesa, resta il centrocampo: qui vige il dubbio. Sarà a due oppure a tre come visto con i salentini?

Dubbi a centrocampo

La certezza è la presenza di Mandragora, che non potrà giocare in campionato per squalifica. Al suo fianco Fagioli, partito solo una volta dal primo minuto, e Cataldi. Attenzione comunque alla candidatura di Richardson. Per quanto riguarda le fasce laterali, nessun dubbio a destra, c'è solo Dodo, mentre a sinistra attenzione a Parisi, che potrebbe insidiare Gosens, comunque in uno stato di grazia. Davanti torna finalmente Kean, alle sue spalle Zaniolo, anche lui squalificato per la trasferta di Napoli, più di Beltran. Gudmundsson solo dalla panchina.

Le probabili scelte di Palladino

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli/Richardson, Gosens; Zaniolo/Beltran, Kean. All.: Palladino.