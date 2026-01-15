I nomi più suggestivi per la difesa? Sono quelli della Juventus. Ampia scelta tra Inghilterra e Germania

A proposito di difensori, tanti i nomi presenti sul taccuino della Fiorentina, con predilezione data ai giocatori di piede mancino (ma non solo).

Juventus

I più suggestivi, almeno tra quelli riportati da La Gazzetta dello Sport, sono quelli di Daniele Rugani e Federico Gatti, entrambi infortunati in questo momento e senza posto fisso nella Juventus. Fabio Paratici, che sta conducendo anche il mercato di riparazione del club viola, ha ottimi rapporti con Giorgio Chiellini, braccio destro dell'amministratore delegato bianconero, Damien Comolli, e potrebbe avere una corsia preferenziale in questo senso.

Proposti e valutati

E' stato proposto ai gigliati Eric Dier del Monaco, che però non entusiasma, così come Denis Vavro del Wolfsburg. Piacciono Diego Coppola del Brighton e Diogo Leite dell'Union Berlino e viene valutata la posizione dell'ex Udinese, ora al Leeds, di Jaka Bijol.