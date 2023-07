Sulla brutta sconfitta della Fiorentina contro la Stella Rossa Belgrado, è intervenuto anche il giornalista Ubaldo Scanagatta a Radio Bruno Toscana: “Non capisco come si faccia a fissare un’amichevole del genere contro una squadra così forte e pronta, nel momento in cui tu sei ancora molto indietro di condizione. Si dovrebbe puntare sempre a salvaguardare il proprio brand, in questo senso la Fiorentina ha un po’ peccato di superficialità”.

E aggiunge: “Il peso da dare a una sconfitta del genere, in sé, è piuttosto modesto. Ripeto che l’unico fattore da rimproverare è la leggerezza nell’affrontare la partita e nell’accettare l’impegno; non è una catastrofe”.