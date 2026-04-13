Gosens regala un altro pezzetto di salvezza alla Fiorentina, il gap ora si allarga. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Dopo lo 0-1 firmato Fagioli a Verona, la Fiorentina ha battuto con lo stesso risicato risultato anche la Lazio: tre punti d'oro e probabilmente decisivi per (quasi) archiviare il discorso salvezza. Determinante un altro uomo tecnicamente superiore al resto dei compagni come Gosens: la Fiorentina sale così a +8 sulla coppia delle terz'ultime, di nuovo davanti al Cagliari e a un passo da Genoa e Parma.

La classifica

La NUOVA classifica di Serie A: Inter 75, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 48, Lazio 44, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Genoa 36, Parma 36, Fiorentina 35, Cagliari 33, Lecce 27, Cremonese 27, Verona 18, Pisa 18.