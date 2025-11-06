FOTO FN: La coreografia dei tifosi del Mainz, lo spettacolo prima della gara con la Fiorentina
Partita europea per la Fiorentina che gioca in Conference League contro il Mainz.
Coreografia
I tifosi della formazione di casa hanno dato il loro benvenuto alle due squadre con una coreografia bella, ad effetto, che ha coinvolto diversi settori della Mewa Arena.
FSV
“Forza FSV” questo il messaggio arrivato dalle tribune dello stadio. Dove FSV sta per “Fußball und Sportverein Mainz 05” che è la denominazione ufficiale completa del club tedesco.
💬 Commenti (5)