La Nazione: Una notte speciale per Firenze

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione c'è questo titolo grande stamani: "Fiorentina riparti per Joe".

Pagina 4

Apertura per: “Europa e caccia alla finale di coppa Italia Milan e Atalanta nel mirino: nel nome di Joe”. Sottotitolo: “Si rimette in moto la stagione viola dopo il dramma della morte del dg (ieri i funerali) e il rinvio della sfida di campionato a Bergamo”. In taglio basso: “Il Franchi si prepara a una notte speciale Maxi-coreografia e biglietti già introvabili”. E ancora: “La curva Fiesole chiama i tifosi allo stadio per le 18.45 ”Restare uniti più che mai" Vuota la poltroncina di Barone.

Pagina 5

Qui leggiamo: “Lacrime, parole, ricordi L’ultimo saluto a Barone”. Sottotitolo: “Ieri i funerali a New York: assente Commisso affaticato dopo il viaggio a Firenze Due ore di cerimonia alla presenza della moglie con i figli e i dirigenti viola”. Di spalla un commento dal titolo: “Finalmente Dodo Il propulsore felice”.