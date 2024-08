Palladino aspetta un rinforzo (o due) a centrocampo. Il nome più gradito e l'ex viola tenuto come last minute

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, continua ad aspettare anche un altro rinforzo a centrocampo. Diventerebbero due se alla fine Sofyan Amrabat decidesse di non restare o comunque venisse ceduto.

Il nome più gradito

Sul Corriere Fiorentino viene ribadito il concetto che il nome di Edoardo Bove resta quello più gradito, anche se la Roma per chiudere la trattativa, deve scendere rispetto alla richiesta iniziale di 15 milioni.

E l'ex per un last minute

Quanto all'ex viola Arthur, che preme per tornare, è da considerare come un’idea da prendere in considerazione last minute, se l'emergenza continuasse fino alle vicinanze della scadenza di questo mercato.