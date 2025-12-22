A TMW Radio ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando, intervenendo sulla vittoria contro l'Udinese e la possibile ripartenza viola.

Le sue parole

“Ci sono volute 16 partite per capire che qualcosa andava cambiato? Anche per provare qualcosa di diverso… Pioli diceva che poteva giocare solo a tre dietro, ci avevo anche parlato e lui me lo aveva confermato. Ma io pensavo che si potesse giocare a quattro, ma rimasi zitto. Era lui l'allenatore".

E sul futuro

"Con Gudmundsson e Kean lì davanti giochi un po' più coperto, non arriverai in Europa ma ti salvi così. Ieri poi tutto bello, ma se il portiere non fa una cavolata la partita non la sblocchi e diventa difficile anche a livello psicologico. Poi son venute fuori le qualità dei viola. Okoye ha fatto una sciocchezza enorme. Bene l'arrivo di Paratici, ci voleva”.