Controtendenza Fiorentina: l'unica squadra che guadagna spettatori in TV è quella viola
Quasi 25 milioni di spettatori nelle prime giornate di Serie A su DAZN. La Juventus guida la classifica degli ascolti con una media di 1.004.734 spettatori a partita, unica squadra a superare il milione. Alle sue spalle il Milan, fermo a 917.161, 88mila in meno dei bianconeri. Terza l’Inter campione d’Italia, che resta sotto quota 876mila.
Unica in crescita
Il dato più interessante riguarda però la crescita rispetto alla passata stagione. La Fiorentina è l’unica squadra ad aver aumentato il numero medio di spettatori: il suo pubblico su DAZN segna un +8%, con 533.199 spettatori a partita e un complessivo di 2.665.996 (sesto posto assoluto). Un risultato che accompagna l’entusiasmo per la rosa allestita in estate dal direttore sportivo Fabio Paratici, con tredici nuovi acquisti. Resta da vedere se questa tendenza si confermerà nel corso del campionato.
La Roma tiene
Tra le altre grandi, la Roma contiene la flessione al 4%, mantenendosi vicina ai livelli della scorsa annata. I viola, intanto, si distinguono per un interesse televisivo in controtendenza.