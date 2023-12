I giorni speciali di Castrovilli. Il centrocampista sulla via del recupero completo

Sulla via del recupero completo. Tra non molto la Fiorentina si ritroverà ad avere disponibile, Gaetano Castrovilli. Il centrocampista che nell'agosto scorso si è nuovamente operato ad un ginocchio, potrebbe essere una possibilità a disposizione di Vincenzo Italiano per la propria squadra e questo nonostante sia destinato a lasciare il club, in scadenza di contratto, la prossima estate.

Castrovilli intanto sta vivendo giorni speciali, perché tra non molto diventerà padre per la prima volta. La sua relazione con l'ex miss Italia, Rachele Risaliti, va avanti in maniera solida, diversamente al suo rapporto con il club viola. E dopo il matrimonio è arrivata questa bella notizia a rinforzare il loro menage familiare.