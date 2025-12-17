Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina non sa cosa fare
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Non sanno cosa fare”. E ancora: “Viola avanti senza scosse”.
Pagina 20
Ampio spazio per: “Una Fiorentina da salvare”. Sottotitolo: “Vanoli nel mirino la Conference non può bastare”. In taglio basso sulla squadra: “Out Gosens e Fazzini Piccoli spera”.
Pagina 21
In primo piano: “Gud sotto esame non è più leader e può andarsene già a gennaio”. Poi un trafiletto: “I tifosi vicini alla squadra: 800 a Losanna”.
