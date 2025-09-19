Biasin: "Il progetto Como è il migliore della Serie A. La Fiorentina deve portare a casa il risultato. Stimo Pioli, ma pensavo che..."

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Bruno della prossima sfida tra Fiorentina e Como che si giocherà al Franchi domenica pomeriggio.

Progetto Como

“Il progetto Como è il migliore del nostro campionato, perché prescinde dal risultato estemporaneo senza avere un' ossessione. E' già stato spiegato che il loro obiettivo non è andare in Europa a tutti i costi, ma fare un piccolo passo in avanti. Esprimono un livello di calcio elevato, ma data la loro età talvolta si perdono un po'”.

Il lavoro di Pioli

"A Firenze invece si lavora in modo diverso, perché la Fiorentina ha la necessità di portare dei risultati a casa. Stimo molto Pioli, ma credevo in una partenza più sprint. Credo che questa rosa abbia un buon potenziale. C’è un problema di carattere tattico: il mister deve trasmettere un’identità che non ho ancora visto. Non è concepibile l’atteggiamento visto ad esempio i primi 70′ col Napoli”.