Playoff Champions League, Palladino se la vedrà col Borussia Dortmund. La Juventus pesca il Galatasaray, insidia norvegese per l'Inter
Si sono tenuti in questi minuti a Nyon i sorteggi dei playoff di Champions League, che riguardavano di fatto tutte le italiane tranne il Napoli, unica a non aver superato il primo turno. L'Atalanta dell'ex Fiorentina Palladino se la vedrà col Borussia Dortmund, la Juventus col Galatasaray e l'Inter con il Bodo/Glimt.
Gli altri accoppiamenti
Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti ci saranno Olympiacos-Bayer Leverkusen, Club Brugge-Atletico Madrid, Monaco-Psg, Qarabag-Newcastle e Benfica-Real Madrid. Le gare d'andata si giocheranno il 17-18 febbraio, quelle di ritorno il 24-25 febbraio.
