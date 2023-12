Marelli: "Intervento antisportivo di Mancini, guarda solo l'uomo e ignora il pallone. Era da ammonire"

Gianluca Mancini ci sarà contro la Fiorentina. Il difensore numero 23 giallorosso, unico diffidato nella gara vinta contro il Sassuolo, non ha ricevuto alcuna ammonizione dopo le provocatorie parole di Mourinho in conferenza stampa. Resta, tuttavia, un episodio molto dubbio in ballo.

Lo spiega anche Luca Marelli nel post-gara su DAZN: “Marcenaro ha arbitrato bene, ma commette un unico errore. Il contatto tra Mancini e Laurienté è evidente, il difensore della Roma ha un comportamento antisportivo e guarda soltanto l'uomo, ignorando il pallone. Quindi era da ammonire”. Un cartellino che sarebbe stato decisivo, in vista di Roma-Fiorentina di domenica prossima.