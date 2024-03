Sottil: "Contro il Torino dobbiamo partire forte fin da subito. Critiche a me? Mi danno fastidio ma servono a spronarmi"

L'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil, confermato da titolare per la gara di stasera contro il Torino, ha parlato a DAZN della condizione delle due squadre: “Contro una squadra fisica come il Torino servirà partire forte fin da subito. Il Torino è una squadra molto fisica ma anche con tecnica. Non devi staccare la testa contro queste squadre, secondo me la chiave è vincere il maggior numero di duelli”.

“Le critiche mi spronano a far meglio"

A Sky Sport invece ha dichiarato: “Quando vieni criticato è perché la gente si aspetta tanto. Questo mi sprona, mi fa venir voglia di far meglio e non pormi limiti, però è normale che qualcosa che leggi a volte di dà fastidio. Ma siamo personaggi pubblici e a volte devi prenderti anche qualche critica, come gli elogi quando fai bene”.