La formazione ufficiale della Fiorentina: per la prima volta, in tutta la sua storia a Firenze, Italiano replica il suo undici titolare

Torino-Fiorentina, anticipo del sabato sera di Serie A, match chiave per le sorti europee della squadra di Italiano, ma anche per quella di Juric. A seguire le scelte dei due tecnici, ma concentriamoci su quelle della Viola. Terracciano fra i pali, difesa a quattro schierata con Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi.

In mediana poi troviamo Arthur e Bonaventura, con Beltran in posizione poco più avanzata rispetto a questi due. Attacco composto da Belotti, ex capitano del Toro, Gonzalez ovviamente e anche Sottil. A seguire le due formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.