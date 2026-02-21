Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sul momento della squadra di Paolo Vanoli.

“Non voglio fare il fenomeno ma io ci credevo tantissimo in una vittoria in Conference League, già dalla partita di Como. La Fiorentina non è da due o tre partite che ha svolta, secondo me almeno da gennaio ha capito il pericolo che sta correndo: e non che prima non l’avesse percepito. Probabilmente prima c’era tutta un altro tipo di situazione all’interno del Viola Park e sono convinto che nell’ultimo mese Paratici abbia dato una grossa mano. Probabilmente ha trasferito tanta tranquillità e sicurezza alla squadra. Anche lo stesso Vanoli sta facendo molto bene, i complimenti gli vanno fatti soprattutto per quanto fatto dal punto di vista della preparazione fisica, e ora stanno arrivando anche i risultati”.

“Adesso la Fiorentina è una squadra diversa: lotta ogni partita”

Ha anche aggiunto: “La squadra adesso la vedo molto piu battagliera rispetto al passato, la vedo finalmente con a testa dentro il carro armato, come richiesto dallo stesso Paratici. In precedenza sembrava un carro armato cabriolet, ora invece si parla di uno vero. Si sono buttati via due punti contro il Torino, ma ci siamo rifatti strameritando contro il Como e giovedì in Conference League. Spero tanto che finalmente adesso si sia trovata la direzione giusta, non c’è altra soluzione. Ci sono giocatori criticati fino a mesi fa che adesso mi piacciono tantissimo: uno su tutti Ranieri, che nonostante gli sia stata tolta la fascia ha dimostrato di aver fatto un salto dal punto di vista mentale. E la stessa cosa vale per Mandragora”.

“Parisi è uno dei migliori, merita di giocare al posto di Gosens”

Ha voluto elogiare un giocatore in particolare : “Va ammesso che Parisi stia facendo bene ormai a qualche settimana: che giochi alto o basso da sempre il suo contributo. In questo momento, come Ranieri, è diventato un jolly vero, è ormai qualche mese che sta giocando ad alto livello, ancora prima che Vanoli gli regalasse maggiori spazi. Gosens invece l’ho visto ancora un po’ in difficoltà, e siccome adesso vorrei vedere sempre la formazione migliore non mi resta che affidarmi al mister. E contro lo Jagiellonia cosi è stato, e i risultati si sono visti”.

“Sembra che finalmente i viola abbiano trovato una loro identità”

“Si vede da come Vanoli ha giocato le ultime partite, anche io riesco a capire che la Fiorentina è diversa rispetto a prima. Quando si attacca siamo un 4-3-3 mentre nel difendere diventiamo un 4-5-1: finalmente la squadra ha trovato una protezione giusta alla propria difesa, e lo si vede anche dai gol subiti. A Como senza l’autogol di Parisi tornavamo a Firenze con zero gol subiti. E’ anche vero che la Fiorentina ha dimostrato di sentirsi piu a suo agio aspettando gli avversari anziché a produrre gioco, e contro il Pisa questo potrebbe diventare un problema”