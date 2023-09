Jovic voglioso di una rivincita sportiva e personale

Negli ultimi minuti dello scorso mercato, la Fiorentina ha dato via libera al procuratore, Fali Ramadani, per fargli trovare una sistemazione per Luka Jovic. Missione compiuta perché l'agente è riuscito a piazzare l'attaccante serbo al Milan.

A proposito di Jovic e della sua nuova sistemazione, su Tuttosport oggi in edicola, si legge che l'ex viola è arrivato a Milano voglioso di dimostrare e di voler prendersi una rivincita sportiva e personale.

Partirà però dalle retrovie anche in rossonero e sarà curioso vedere se il tecnico rossonero, Stefano Pioli, deciderà di concedergli spazio, cammin facendo.