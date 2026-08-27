Di Gennaro: “La Fiorentina non può trovare un altro attaccante forte come Kean. 4-0 di Roma pesante, ci si aspettava un esordio diverso”

L’ex centrocampista della Fiorentina Antonio Di Gennaro è stato intervistato da News.superscommesse.it, tornando su un breve commento riguardo alla batosta di Roma, per poi toccare altri temi di casa viola.

‘Il 4-0 a Roma è davvero pesante’



“Tutti si aspettavano un esordio diverso, a cominciare da mister Grosso. La squadra ha creato poco, ha giocato a ritmi bassi, ha concesso troppo spazio a Dybala e Malen. Non aveva proprio le misure di squadra e poi, ad oggi, non si sa ancora se alcuni giocatori importanti rimarranno oppure no. Il risultato di 4-0 al momento resta davvero pesante”.

‘Uno forte come Kean la Fiorentina non lo trova’

“La Fiorentina non può trovare un altro come Kean, così forte, questo è chiaro. Al netto del fatto che, come gli altri, l’anno scorso ha fatto maluccio. Non so se sia lui che vuole andare via, ma è l’attaccante della nostra Nazionale. Pellegrino è un giocatore diverso da lui. Kean è affascinato dal Como per la Champions League e il gioco di Fabregas, ma la sua cessione non sarebbe una cosa simpatica e potrebbe risentirne la squadra gigliata”.