Il numero 32 della Fiorentina Alfred Duncan è stato intervistato da Radio Bruno, parlando in generale delle sue vicissitudini con la maglia viola:

“Il nuovo ruolo di Martinez Quarta? Io delle volte non mi accorgo nemmeno dove si trova in campo. Lui si inserisce ovunque nello spazio senza problemi, sta facendo un’annata spettacolare”.

E ancora: “Io come esempio per i giovani? Cerco sempre di dare consigli ai nostri ragazzi più piccoli. Come diceva Jack, anche a 34 anni c’è ancora tempo per imparare. Non è un caso la crescita di Kayode, Amatucci e Comuzzo”.

Poi: “Futuro? Io qua adesso mi trovo bene, anche con la città, mi sono innamorato di questo posto. Non so se la Fiorentina sarà il mio punto di arrivo, ma questa è una società che mi ha dato tanto. Dopo il calcio, vorrei continuare a vivere qui a Firenze. Per il momento però non penso al mio contratto”.

Infine: “Viola Park? A Sassuolo andai via appena rifecero il centro sportivo (ride ndr) ma qui comunque adesso c’è mio figlio che è appena entrato nell’Under 16…”.