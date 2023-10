Alfred Duncan, centrocampista viola, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana dove ha parlato a 360 gradi della sua esperienza con la maglia della Fiorentina:

“Non è facile quando uno cerca lo spazio che si aspetterebbe, ci sono stati anche altri fattori quando non giocavo, ma si va avanti: per un calciatore è vietato mollare. Avere pazienza e poi sarà il tempo a parlare”.

Poi: “Mio ruolo? Mezzala o mediano non mi cambia tanto, spesso dipende dall’avversario o dai compagni che hai a fianco. Arthur quest’anno ci sta facilitando il lavoro. Io mi reputo un centrocampista completo, so fare un po’ di tutto in entrambe le fasi. Ci vuole anche qualità in mezzo al campo”.

Infine: “Il tiro da fuori è una mia caratteristica ma è una cosa che va rinforzata con l’allenamento. Mi viene naturale passare la palla ma arriverò anche a tirare più spesso. Fare gol di testa non mi piace tanto, quindi magari preferisco crossarla per Nico. Lui è un mostro a saltare, quest’anno sta segnando tanto”.