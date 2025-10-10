Ventola: "Firenze aveva bisogno di un allenatore esperto, ma Pioli sta andando in confusione. Al momento non saprei individuare vie d'uscita"

L'ex calciatore Nicola Ventola ha detto la sua sul tecnico della Fiorentina Stefano Pioli durante una puntata di Viva El Futbòl: “Gli è stato dato un mandato importante. Pioli è andato in Arabia a prendere tanti soldi, ma io non dimentico l'evoluzione che ha fatto e che l'ha portato a vincere lo Scudetto con il Milan”.

"Non vedo vie d'uscita"

Poi ha aggiunto: "Sta andando in difficoltà ma la squadra secondo me è buona, Pradè gli ha preso i calciatori che voleva. Firenze è una piazza importante e dopo l'esperienza con Palladino serviva un nome esperto, però non mi aspettavo questo inizio. Ha cambiato tante formazioni, sia come modulo che come uomini, lo vedo veramente in difficoltà. Al momento non saprei individuare delle vie d'uscita.