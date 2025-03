Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato del momento della Fiorentina commentando i recenti risultati della squadra di Palladino, in vista anche del ritorno degli ottavi di finale di Conference League.

‘I numeri sono evidenti, 9 sconfitte in 16 partite’

“Uscire dalla Conference sarebbe il fallimento anticipato della stagione per la Fiorentina, non sono sorpreso dalle dichiarazioni di Palladino, ma mi interessano poco. Non so se l’abbia fatto per dare serenità alla squadra. Mi piacerebbe capire perchè la squadra da 15 partite offre un rendimento così modesto, sotto ogni aspetto. I numeri sono evidenti, 9 sconfitte nelle ultime 16 partite, parlano chiaro”.

‘Esonerare Palladino non avrebbe alcun senso’

“La Fiorentina ha costruito una squadra per giocare, non di lottatori. Dove sono i giocatori per battagliare in campo? Ndour penso sia un buon giocatore e cercherei di non bruciarlo. Se Kean è marcato da Rrahmani e Buongiorno inevitabilmente fatica. Gudmundsson deve essere libero di muoversi, dobbiamo ritrovarlo, non deve avere compiti tattici precisi. La società ora deve stare vicina alla squadra, e penso sia stato deciso di andare avanti con Palladino. Esonerarlo ora non avrebbe senso in ogni caso. La situazione è grave, non da oggi, il progressivo depauperamento della classifica è evidente”.