Durante un collegamento con Radio Bruno, l'ex portiere della Fiorentina e tifoso viola Emiliano Viviano ha commentato la sconfitta viola al Maradona contro il Napoli, soffermandosi anche sulla prova di De Gea e sulle prospettive della squadra gigliata.

‘De Gea ha fatto cinque miracoli dopo l’errore'

“Chi è che ha detto che la Fiorentina ha perso bene a Napoli? La squadra ha giocato una mezz’ora positiva nel finale, dovuta al calo del Napoli, che avrebbe potuto segnare 4 gol nel primo tempo. Capisco le dichiarazioni di Pradè che deve smorzare i toni, dall’allenatore invece mi aspetto che analizzi cosa accade in campo. Certo non pretendo che la Fiorentina vada a Napoli a vincere, ma il primo tempo è stato imbarazzante. Insufficienza a De Gea? Ha fatto un errore e poi 5 miracoli, purtroppo la cultura italiana funziona così, sposta il giudizio su ciò che poi accade dopo”.

‘Il centrocampo viola ha le caratteristiche per giocare in ogni modo’

“Abbiamo avuto Italiano che è un ottimo allenatore, a me faceva impazzire il suo rebus formazione, ma ora questo sta accadendo anche adesso con Palladino. La Fiorentina ora ha scelto di giocare all’italiana, tutti dietro e sperare che Kean vinca qualche duello. Fagioli è un potenziale fuoriclasse, la Fiorentina ha tutte le caratteristiche necessarie per giocare in qualsiasi modo a centrocampo. Da Adli e Cataldi e Mandragora, fino a Folorunsho. Serve una squadra più aggressiva e propositiva in avanti, e quando si schiera la difesa a tre oggi lo si fa con i centrali che partecipano alla manovra e coprono tantissimo campo, come fa ad esempio l'Atalanta”.

“Col Panathinaikos Palladino farebbe una figuraccia se facesse giocare De Gea, dopo le dichiarazioni prima dell'andata. La parola non si scambia per niente per come la vedo io. I portieri sono sempre sul ‘chi va là’, sotto osservazione. L'errore è far rigiocare un portiere dopo 3 mesi, e che nell'ultima partita aveva commesso uno sbaglio. Con tutto il rispetto per Terracciano, però De Gea è un fuoriclasse".