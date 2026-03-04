Secondo tempo spettacolare all'Olimpico, Palladino riacciuffa Sarri al novantesimo e rimanda tutto al ritorno

Lazio-Atalanta finisce con un pareggio che lascia il risultato in bilico in vista del ritorno a Bergamo. Un 2-2 maturato tutto in una seconda frazione di gioco spettacolare.

Botta e risposta

Dopo un primo tempo senza reti, ma con un precodominio atalantino per quanto riguarda le occasioni create, la partita si è accesa di colpo nei secondi 45 minuti di gioco. A passare in vantaggio è stata la Lazio grazie al gol di Dele Bashiru servito ottimamente dall'ex della serata Daniel Maldini. Dopo appena 4 minuti però l'Atalanta trova il pareggio: Provedel non è impeccabile sul tiro di Samardzic, la palla arriva sui piedi di Pasalic che non può sbagliare.

Pari finale

All'87esimo sono ancora i biancocelesti a passare in vantaggio, stavolta è Dia che, approfittando di un errore di Pasalic, riesce a infilare la porta bergamasca. Ancora una volta in svantaggio l'Atalanta ci mette pochissimi minuti a riacciufare la parità: al 90esimo la difesa laziale si addormenta sulla palla di Sulemana, Musah è lesto e imbuca il pallone in rete.