Certamente non mesi facili quelli che Nicolò Zaniolo sta vivendo a Firenze. Le gerarchie difficile da sovvertire, assieme a un modulo e una posizione in campo che lo penalizza hanno sicuramente pesato sulle prestazioni che, fin qui, sono state sotto le aspettative.

Futuro incerto

Il giocatore non ha convinto la Fiorentina che non sembra intenzionata a far scattare l'opzione di riscatto (l'opzione di acquisto obbligatorio legato al numero di presenze è decaduta). Nelle scorse settimane era venuta fuori l'ipotesi che il fantasista azzurro potesse comunque rimanere a Firenze grazie ad un rinnovo del prestito o ad un nuovo accordo fra Fiorentina e Galatasaray.

Le notizie dalla Turchia

Dalla Turchia però arrivano smentite a riguardo. Ertan Süzgün, giornalista dell'emittente Tv Playsport ha rivelato quale potrebbe essere il futuro dell'attaccante viola: “Zaniolo aveva due opzioni. L'opzione per l'obbligo di riscatto non si è verificata. La Fiorentina ha anche la possibilità di esercitare un'opzione in base alla propria volontà, ma non sembra che la userà. Okan Buruk (allenatore del Galatasaray ndr) valuterà la situazione al suo ritorno”.