Un rammaricatissimo Vincenzo Italiano a Dazn commenta così la sconfitta sul campo della Lazio:

"Il rammarico più grande è non aver fatto quello che sappiamo fare su quell’ultima situazione. Sono i momenti più complicati, è lì che una squadra diventa di livello, quando l’attenzione non manca e deve regnare. La partita deve finire 0-0. Perdere così non mi piace, mi dà molto fastidio perché la Fiorentina ha fatto una prestazione ottima.

Piccoli difetti? Noi siamo cresciuti sotto tanti aspetti, in maniera esponenziale. Con l’arrivo di giocatori che hanno innalzato la qualità, con dinamismo, in situazioni dove il dettaglio fa perdere le partite. Stiamo tantissime ore a ricordare che le partite vanno finite in maniera diversa ed è questo che ci fa arrabbiare. Se viene fuori qualcosa che ci sorprendere alzo le mani. Se continua a spuntare fuori questo difetto, lavoreremo per toglierlo: ci lavorano le squadre forti, figurati se non deve farlo la Fiorentina.

L'uscita di Beltran? Avevamo mollato la pressione, lui e Jack erano molto stanchi e avevano pagato il grande sforzo dei primi minuti. Volevo mantenere pressione per non permettere alla Lazio di mettere palloni puliti centralmente, oltreché per avere uomini per tenere il pallone su con Barak e Nzola.

Mi fa arrabbiare perdere così perché la squadra ha fatto una grande partita, ricca di attenzione e di concentrazione. Mi fa arrabbiare non portare a casa punti perché siamo costretti a preparare la partita con la Juve dopo due sconfitte. Non meritavamo di presentarci così allo scontro, mi auguro che siano amareggiati anche i miei ragazzi.

Segniamo poco? Quello è fondamentale, si vincono le partite buttandola dentro. Bisogna buttarla in quei 7 metri e lavoriamo per farlo, è un giochino di precisione. L'abilità dei nostri giocatori deve far fruttare tutto il lavoro della squadra. Abbiamo fatto 18 gol, se da qui in avanti ci aggiungiamo i gol delle punte e di qualche esterno che si sblocca, l'asticella si può innalzare".