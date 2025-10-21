Muharemovic: "Džeko è il più grande che la Bosnia abbia mai avuto. Per me giocare con lui significa aver realizzato i miei sogni"

La sua esperienza alla Fiorentina, per ora, è tutt'altro che indimenticabile, ma Edin Džeko resta una leggenda del mondo del calcio, soprattutto nella sua Bosnia. Basta leggere le parole del connazionale Tarik Muharemovic (difensore in forza al Sassuolo) per capirlo.

“Giocare con Džeko significa realizzare tutti i miei sogni”

“Fin dal primo momento del mio contatto con il pallone, i miei idoli sono stati Džeko e Spahić. E così è rimasto. Giocare con Edin significa aver realizzato tutti i miei sogni. Džeko è un po' il nonno della Nazionale. Ci aiuta in tutto, ci dice sempre in cosa dobbiamo migliorare, cosa dobbiamo aggiustare in allenamento, poi prima, durante e dopo la partita”.

“Džeko è il più grande della storia della Bosnia”

E aggiunge: “Dimostra semplicemente la sua qualità, la sua esperienza ci aiuta a tutti quanti. E non è da meno, anche perché Džeko è il più grande giocatore che la Bosnia-Erzegovina abbia mai avuto”.