Questo pomeriggio l’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic ha partecipato alla conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. Il tecnico bianconero ha annunciato che un giocatore, out per infortunio, non ci sarà neanche per l’ultima giornata contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

“La sconfitta con il Monza non ce l’aspettavamo, contro l'ultima in classifica e in casa nostra. Ci è rimasto ovviamente l'amaro in bocca dopo questa prestazione. Però è andata così, sappiamo com'è andata, non eravamo soddisfatti della partita, eravamo frustrati e tristi. A ciò si è aggiunto l'infortunio di Jaka Bijol, anche Martin Payero non sarà a disposizione, si è infortunato fino a fine stagione. Atta e Lucca sono squalificati. Comunque abbiamo lavorato in maniera regolare, seguendo il programma”.

“Con la Juventus vogliamo dare il massimo”

Due parole anche sulla sfida contro la Juventus: “Vogliamo dare il massimo in campo per ottenere più punti possibili. In ogni gara possiamo dire la nostra, anche contro la Juventus. Noi giochiamo per la nostra società, i nostri tifosi e per tutto il Friuli. Magari non è stata la miglior settimana possibile, ma siamo professionisti, la squadra è concentrata. Sono convinto che faremo una buona prestazione, domani daremo tutto fino alla fine. Domani abbiamo una nuova possibilità per raccogliere punti, per rifarci dopo l'ultima sconfitta. Questa stagione a mio avviso è andata abbastanza bene, ora dobbiamo chiudere con buone sensazioni”.

“La stagione di Payero è finita”

Ha parlato anche degli obiettivi del club: ”E' bello quando gli altri ti fanno complimenti, è stata un'annata intensa, ho cercato di dare tutto. Poi per me l'Italia è un paese nuovo, dopo questa stagione sarà più semplice capire alcune cose, sto maturando esperienza. Stiamo parlando dell'anno prossimo, però ora dobbiamo restare concentrati su queste due gare. Ogni giocatore della nostra rosa ha ancora da mostrare il suo valore, può farlo nelle prossime due gare, voglio finire in maniera positiva questa stagione. Payero ha subito un infortunio muscolare, secondo i medici avrà bisogno di diverse settimane”.

"Kamara sta meglio e dovrebbe esserci fino alla fine"

Ha fatto il punto anche sulle condizioni di Kamara, anche lui in dubbio fino all’ultimo”Da diverse settimane ha un problema alla caviglia, stiamo lavorando con lui ogni giorno affinché possa continuare a giocare in questo finale di stagione. Alla fine di una partita sente fastidio, sente dolore. Il 2-1 con il Monza è nato anche da un intervento di un giocatore del Monza su di lui, non me ne ero accorto sul momento, per me non è concepibile che non sia stato fischiato fallo, è stato colpito in maniera molto dura. Da ieri si è riunito con il gruppo e ci sarà contro la Juventus".