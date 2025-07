A Lady Radio ha parlato l'ex difensore e dirigente viola Roberto Ripa, che ha avuto modo di toccare moltissimi argomenti dell'attualità di casa Fiorentina, dal mercato all'imminente arrivo di Pioli.

“Kean? Il mercato è comunque aperto anche dopo il termine della clausola. La Fiorentina ha già avuto vari mesi di tempo per fare una proposta di accordo nuova all’attaccante, per scongiurare le ultime possibilità che si possono palesare anche dopo la clausola. Ci sono squadre che aspettano di vendere magari per aggredire il giocatore, come lo United”.

‘Per Kean dovrebbe essere essenziale confermarsi, restando nel calcio che conta’

“Immagino che Pioli abbia già parlato con Kean, così come sta influenzando il mercato della Fiorentina, ad esempio con la scelta su Gudmundsson. L’interesse di un calciatore come Kean dovrebbe essere quello di confermarsi, rimanendo nel calcio che conta, a differenza di quello arabo o qatariota. La carriera di Kean è sbocciata quest’anno, diventa fondamentale ora per lui riuscire a diventare un giocatore affermato, ed emergere raggiungendo il successo. La passione e la voglia di eccellere, sul piano professionale, in certi campionati non la troverebbe”.

‘La Fiorentina non può spendere 40 milioni se esce Kean, perchè…’

“Piccoli? È un giocatore che può crescere molto, giovane ma non giovanissimo, è un attaccante abbastanza completo. Quando Kean è arrivato lo scorso anno aveva segnato 0 gol. La Fiorentina si fidava del giudizio di Palladino a riguardo, il giocatore è esploso. Non è detto che se esce Kean devi prendere un calciatore che costa 40 milioni, occorre una soluzione mirata in base alle possibilità della Fiorentina sul mercato. La Fiorentina non può investire più del 70% dei ricavi, quindi non può dare certi stipendi a determinati calciatori”.

“Sebastiano Esposito credo che venga comunque alla Fiorentina per fare la seconda punta e comporre la coppia con Gudmundsson. Giovani come Bianco e Amatucci hanno fatto bene e possono portare dei capitali, qualora non li si ritenga pronti per la Fiorentina, potrebbero andare a giocare altrove. Mi piace molto Harder, che può avere un futuro importante. Bernabè è un’indicazione che penso arrivi da Pioli, ricordiamoci come ha trasformato Bennacer”.