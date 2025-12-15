Anche nel silenzio stampa, si va verso la conferma di Vanoli almeno fino a Udine: l'indizio social
Paolo Vanoli dirige l'allenamento al Viola Park. (da Instagram: @acffiorentina)
Anche se la società non ha ancora comunicato nulla in via ufficiale, rispettando l'auto-imposto silenzio stampa, spuntano i primi indizi relativi alla situazione di Vanoli alla guida della Fiorentina.
Silenzio stampa, ma…
L'allenatore ha infatti diretto l'allenamento odierno, in vista della sfida di Conference contro il Losanna in programma giovedì sera, e sembrerebbe confermata la presenza dell'ex tecnico del Torino anche contro l'Udinese. Si va quindi avanti col matrimonio fino a nuova comunicazione.
L'indizio social
Infatti, nel post odierno che il club gigliato ha pubblicato sui propri social, spunta anche una foto dell'allenatore: a meno di clamorosi ribaltoni, quindi, ci sarà ancora lui alla guida della Fiorentina (almeno per il momento).
