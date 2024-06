Marianella: "Hancko è un difensore di livello internazionale. La Fiorentina ha avuto la forza di prenderlo, ma non il coraggio di puntarci"

Ricordate il difensore ex Fiorentina David Hancko? Lo slovacco adesso è impegnato negli Europei in Germania con la sua Slovacchia, che ha perso contro l'Ucraina, ma ha buone possibilità di andare agli ottavi di finale. Di lui ha parlato anche il telecronista Massimo Marianella, con riferimento all'avventura in viola.

“La Fiorentina non ha avuto coraggio”

Ecco le sue parole: “Hancko è ormai un difensore di livello internazionale, colonna portante del Feyenoord e della Slovacchia. La Fiorentina ha avuto la forza di prenderlo e di individuarlo, ma è mancato sicuramente il coraggio di puntarci”.