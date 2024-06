Europei, la prima big a sbagliare è il Belgio: la Slovacchia di Hancko vince e raggiunge la Romania in testa al Gruppo E

Pochi minuti fa si è conclusa la partita tra Belgio e Slovacchia, seconda sfida del Gruppo E di Euro 24. E dopo l'inaspettata vittoria della Romania, per 3-0 contro l'Ucraina, nel match delle 18 sono arrivate ulteriori sorprese. Contro ogni pronostico la Slovacchia dell'ex Napoli Calzona è riuscita a vincere contro il più quotato Belgio di Tedesco: al novantesimo il risultato finale è 0-1 per gli slovacchi.

Slovacchia in vantaggio dopo 7', due sono le reti annullate a Lukaku

La partita inizia con il vantaggio della Slovacchia al 7' del primo tempo con Schranz, abile a sfruttare una grossa defaiance della difesa del Belgio: a tu per tu con Castells non sbaglia e trova la rete del vantaggio. Da quel momento è un monologo dei belgi, che però non riescono a trovare la rete. O meglio ci riesce con Lukaku in due occasioni, una ad inizio ripresa e una nei minuti finali, entrambe però annullate: una per fuorigioco e l'altra per fallo di mano.