Pedullà: "Sorloth pista fredda, per Retegui occorre tempo. Il vero sogno della Fiorentina è però un altro..."

Il giornalista Alfredo Pedullà ha cercato di fare il punto sul calciomercato della Fiorentina, e sulle strategie messe in atto dalla dirigenza gigliata in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato i viola, nonostante l’alto prezzo del cartellino, continua a tenere Retegui nella lista della spesa per l’attacco: la sensazione è che comunque il Genoa voglia aspettare almeno la fine dell’avventura dell’Italia per decidere il futuro dell’attaccante italoargentino.

Il sogno di Pradè gioca in Olanda ma è promesso sposo al Benfica di Rui Costa

Il nome in cima alla lista dei preferiti di Daniele Pradè, deciso a regalare a Firenze un bomber che possa garantire i gol necessari per rincorrere le ambizioni della piazza, è stato Vangelis Pavlidis dell’AZ Alkmaar corteggiato anche dal Bologna dell’ex Vincenzo Italiano. Il problema legato a lui si chiama però Benfica: sul classe 1998 è piombato da giorni il club lusitano che ha buone possibilità di chiudere l’operazione per una cifra sotto i 20 milioni. La Fiorentina si è informata anche stamattina e può solo confidare che salti l’operazione, ormai però ben avviata, tra l’AZ e il club portoghese.

Le alternative ci sono ma non scaldano

Quella che porta a Andrea Pinamonti è una pista che non riscalda, mentre non ci sono conferme su Alexander Sorloth. Quest’ultimo è reduce da una grande stagione con il Villarreal ma compirà 29 anni a dicembre e la valutazione non lontana dai 30 milioni spaventerebbe chiunque. La Fiorentina non è comunque calda su Sorloth, malgrado le indiscrezioni degli ultimi giorni.