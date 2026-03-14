Galli preoccupa i viola: “Partita decisiva. Kean? Si tenterà il recupero”
Il giornalista Riccardo Galli è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina alla vigilia della sfida contro la Cremonese, una gara che può diventare decisiva nella corsa salvezza dei viola.
«Contro la Cremonese una partita davvero decisiva»
Galli ha sottolineato l’importanza della gara di lunedì, spiegando come la Fiorentina si trovi in una situazione delicata.
«L’ansia per lunedì è inevitabile. Questa è una partita decisiva per davvero: perdere significherebbe non essere in grado di gestire la situazione nelle prossime sfide».
Secondo il giornalista, il momento della stagione rende la sfida ancora più pesante.
«La Fiorentina si trova a giocare questa partita in modo totalmente inaspettato».
«Per Kean si proverà di tutto»
Uno dei temi principali riguarda Moise Kean, attaccante che potrebbe risultare determinante per la Fiorentina.
«Su Kean è difficile sbilanciarsi. Anche per me sarebbe sbagliato essere ottimisti, però verranno fatti dei tentativi per metterlo in campo».
L’obiettivo dello staff viola sarà quindi provare fino all’ultimo a recuperare l’attaccante per la trasferta di Cremona.
«Alla Fiorentina è mancata la cattiveria nei momenti chiave»
Galli ha poi analizzato l’atteggiamento della squadra durante la stagione.
«La Fiorentina, non solo a Udine ma in generale quando c’era da dare una svolta alla stagione, non ha mai dato l’idea di avere la cattiveria giusta».
Un aspetto che, secondo il giornalista, ha pesato nei momenti più delicati dell’annata.
«Rugani titolare? Sarebbe una sorpresa»
Infine un commento anche sulle possibili scelte di formazione.
«Mi stupirebbe vedere Rugani titolare».
Un’indicazione che lascia aperti diversi scenari sulle scelte che verranno fatte per la sfida contro la Cremonese.