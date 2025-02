Epurazione quasi completata: appena quattro reduci di Praga e solo due undicesimi di Atene. Via i capitani, la Fiorentina fa tabula rasa

Due finali da esorcizzare e mettere alle spalle e la Fiorentina ha provato a mettere in pratica il concetto in queste ultime due sessioni di mercato, quelle del cambio ciclo vero e proprio dopo l'addio di Italiano. Nello spazio di sei mesi la società viola ha cambiato la bellezza di 20 calciatori rispetto alla passata stagione e i reduci si contano davvero sulle dita di una mano.

Rispetto a Praga 2023 ci sono solo quattro superstiti in rosa: Terracciano (non lontano dall'addio), Dodo, Mandragora e Ranieri. Di loro solo due, Terracciano e Dodo, erano titolari anche ad Atene 2024. Gli addii di Ikoné, Kouame, Sottil ma soprattutto Biraghi e Quarta, i due capitani sanno di epurazione ormai quasi completa e di aria fresca. Sicuramente un valore indispensabile per rilanciare entusiasmo e stimoli.