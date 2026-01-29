La Fiorentina e la crisi dei rapporti con lo sponsor. Le (inutili) ingiunzioni di pagamento, quei soldi non entrati ancora in cassa

Il marchio Lamioni Holding dalla gara contro il Cagliari è scomparso dalle maglie della Fiorentina. Il motivo è molto semplice e, come avete già potuto leggere su Fiorentinanews.com, è di natura economica: l’azienda grossetana non ha pagato le ultime due rate dell’accordo di sponsorizzazione con la società viola.

Soldi che non si sono ancora visti

La Fiorentina ha così deciso di adire alle vie legali per ottenere gli 1,2 milioni di euro (ingiunzioni di pagamento) che ancora deve riscuotere ma nelle casse viola quei soldi ancora non si sono visti.

Lamioni in difficoltà

Per il momento non si registrano commenti, né da una parte, né dall'altra situazione. Lamioni, patron del Grosseto ma anche tifoso viola e in ottimi rapporti con la proprietà della squadra gigliata, aveva di recente smentito le voci di crisi della sua holding. Però aveva anche avviato procedure di concordato coi creditori, un segnale che ha fatto sicuramente scattare il campanello d'allarme.