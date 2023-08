Gilardino: "Il nostro spirito di sacrificio ci farà fare il salto di qualità e lo porteremo in campo con la Fiorentina"

Troverà subito la sua Fiorentina da avversario, Alberto Gilardino. Ieri in conferenza stampa l'ex bomber viola ha parlato proprio in vista del primo match di campionato:

"Coi Viola l'affronteremo con le nostre caratteristiche. Lo spirito sarà determinante. Lavoreremo sui dettagli, ma sarà lo spirito a farci fare il salto di qualità in questa stagione. Il sacrificio, lo spirito di gruppo e il DNA che questa squadra ha messo in mostra lo scorso anno dovremo portarli già in campo contro la Fiorentina".