FOTO FN: Le lacrime di Bove sotto la Curva Sud. Momenti emozionanti per il centrocampista viola

Momenti emozionanti sicuramente, quelli vissuti al termine della partita contro la Roma, da parte del centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove.

Il giocatore è stato acclamato dalla Curva Sud, che è stata la sua curva per larga parte della sua carriera e che lo ha accolto al meglio in questa circostanza.

Bove in lacrime è arrivato proprio sotto al settore e ha ringraziato tutti per il tributo. Al termine della stagione tornerà ad essere un giocatore di proprietà della Roma, anche se non sappiamo ancora quali saranno le sue prospettive.