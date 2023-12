Punta di diamante di Fiorentina e Italia Under 17: per Maiorana è l'ora del primo contratto

Protagonista già da alcuni anni nel settore giovanile della Fiorentina, Stefano Maiorana è sbarcato anche in azzurro dove gioca con regolarità nell'Under 17. Per lui è arrivata anche la firma sul primo contratto da professionista, come annunciato dalla società viola:

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore del Settore Giovanile gigliato, Stefano Maiorana (Classe 2007), ha firmato il loro primo contratto da professionista con il Club Viola.

Il giovane calciatore vanta già 7 presenze e 1 rete nella Nazionale Italiana under 17".