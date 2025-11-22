Non cambia la sostanza perché la Fiorentina resta ultima ma almeno, in attesa del match del Verona, non da sola: a quota 6 sono in due infatti e il gap con la zona salvezza resta di 3 punti. Il gol di Mandragora risparmia una nottata amara all'ambiente viola e dà un pizzico di morale, non chissà cosa ma di questi tempi tocca accontentarsi.

Come cambia la classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Bologna 24, Inter 24, Roma 24, Napoli 22, Milan 22, Juventus 19, Como 18, Sassuolo 16, Udinese 15, Lazio 15, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari 11, Lecce 10, Pisa 9, Parma 8, Genoa 8, Verona 6, Fiorentina 6.