La Fiorentina non era da sola ultima da quasi novant'anni. L'assurda statistica

La crisi della Fiorentina è la più nera delle possibili. Ultimo posto in classifica, nessuna vittoria in campionato in dieci giornate e nessun direttore sportivo. E in tutto ciò, Stefano Pioli è ancora l'allenatore del club.

Un dato allarmante

Ma c'è un dato che fa riflettere su tutta questa situazione. La Fiorentina infatti non era ultima da sola "così avanti" in campionato dall'ultima giornata del 1937-38.

Una situazione “storica”

Una statistica che ha dell'assurdo e testimonia quanto sia difficile il periodo che sta attraversando la società guidata (a distanza) da Rocco Commisso.